Dlaczego okulary przeciwsłoneczne są niezbędne?



Moda zmienia się z sezonu na sezon do tego mamy także doczynienia z tak zwanymi mikro trendami, które pojawiają się i znikają co często ciężko wyłapać a tym bardziej zastosować w budowaniu swoich stylizacji w codziennym życiu. Dlatego też ważne, by w swojej szafie posiadać swoiste basici, czyli klasyczną odzież o klasycznym fasonie w podstawowych barwach. To pozwoli nam jedynie za pomocą dodatków pozostać trendy, nie wymieniając co sezon całej szafy. Jedbym z takowych dodatków są okulary zarówno korekcyjne jak i przeciwsłoneczne. Jako producent okularów przeciwsłonecznych, poniżej przedstawiamy nasze typy najmodniejszych okularów w 2019 roku.

Producent okularów przeciwsłonecznych Brandex



W tym sezonie stawiamy na kolor! Jeśli jesteś fanką lub fanem klasyki, kup okulary w białych oprawkach lub czerwonych. Te barwy łatwiej zestawisz z minimalistycznymi stylizacjami. Dla odważnych zaś polecamy różowe, błękitne czy zielone lub żółte szkła z filtrem UV, najlepiej okrągłe ala lenonki. By wyglądały modnie zestaw je z innym dodatkiem w tym samym kolorze co szkła, sprawdzi się torebka, buty czy bransoletki lub pasek. Jesteśmy międzynarodowym producentem okularów przeciwsłonecznych, stawiamy więc również na najmocniejszy trend - powrót do lat 90- tych oraz specyficznych okularów cat eyes.