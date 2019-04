Moc okularów przeciwsłonecznych

Czy wiesz, że okulary przeciwsłoneczne to ulubiony dodatek wielu it girls na całym świecie? Wbrew temu co sądzimy, tak naprawdę okulary nosimy cały rok, nie tylko w ciepłe miesiące. Dlaczego? Po pierwsze z przyczyn czysto praktyczny. I zimą i jesienią zdarzają się bardzo słoneczne, choć mroźne, dni kiedy promienie słoneczne ograniczają widoczność. Okulary sa w takich chwilach absolutnie niezastąpione. Inna sprawa, że stanowią po prostu doskonały dodatek do naszych stylizacji w ciągu wszystkich czterech pór roku! Hurtownia okularów przeciwsłonecznych Brandex przygotowała zestawienie absolutnego top 3 na ten sezon.

Hurtownia okularów przeciwsłonecznych - trzy modne typy według Brandex

Okulary w stylu retro, rodem z lat 90 to nasz numer jeden. Lansowane są zarówno przez gwaizdy hollywood jak i instagramowe influenserki a także paryskie ikony mody. W tym sezonie postaw na modele kolorwe - czerwony, różowe czy brzoskwiniowe. Numer dwa - pilotki. Modne są zarówno klasyczne wersje jak i nieco bardziej odjechane cienkie, druciane oprawki lu aviatorki w wydaniu oversize. Numer trzy hurtowni okularów przeciwsłonecznych? Owalne szkła w ciekawym kolorze. To alternatywa 2019 dla modnych w 2018 lenonek.